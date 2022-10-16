Президент США Джо Байден назвал ошибкой план поддержки экономики британского правительства во главе с премьер-министром Лиз Трасс.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Я был не единственным, кто считает его ошибкой", - сказал Байден.

Глава Белого дома выразил мнение, что результат инициативы Трасс оказался предсказуемым, и подчеркнул, что не согласен с ним.

Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и борьбе с энергетическим кризисом за счет резкого сокращения налогов и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

План был представлен в парламенте главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После этого доходность пятилетних британских гособлигаций выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги.

В связи с этим курс фунта резко упал и во время торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

Как писала "Страна", из-за этого плана в парламенте Великобритании призвали вынести вотум недоверия Трасс, которая в начале сентября только была избрана лидером правящей Консервативной партии.

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