Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Джо Байдена за новый пакет помощи Украине в размере 725 миллионов долларов.

"Искренне благодарен Джо Байдену и американскому народу за очередной пакет помощи по безопасности для Украины в размере $725 млн. Мы получим, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии. Отличный подарок ко Дню защитников и защитниц Украины! Российский агрессор будет побежден, Украина будет свободной!", - пишет Зеленский в twitter.

Ранее мы писали, что США направят Украине боеприпасы и бронемашины Humvee в рамках следующего пакета помощи на $725 млн.

Напомним, в новый пакет военной помощи Украине войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряды, противорадиолокационные ракеты, а также медикаменты.

В общей сложности с января 2021 года США выделили Украине более 18,2 млрд долларов в виде помощи в обеспечении безопасности.

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Киеву более 20,3 млрд долларов ы качестве помощи в обеспечении безопасности и примерно 17,6 млрд долларов США с начала с начала вторжения России 24 февраля.

Тем временем война в Украине продолжается уже 234-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 15 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 233-го дня войны с РФ. Маск грозит отключить Starlink для ВСУ. Продолжаются ракетные удары по Украине. Запад начинает снабжать ВСУ средствами ПВО.

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