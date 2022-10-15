Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине ранее анонсированной военной помощи в 725 млн долларов.

Документ об этом опубликовал Белый дом.

Ранее мы писали, что США направят Украине боеприпасы и бронемашины Humvee в рамках следующего пакета помощи на $725 млн.

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