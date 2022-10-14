Для США процедура ленд-лиза для Украины невыгодна, заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, поэтому помощь предоставляется преимущественно в виде кредитов.

Он напомнил, что Украина получила от США около 60 миллиардов долларов помощи. Из них 54 - это кредиты, то есть средства, которые необходимо возвращать.

"Это говорит о том, что США вкладывают деньги в свой ВПК, гасят инфляцию за счет создания рабочих мест, за счет оборота денег получают прибыль, а потом еще мы вернем им 54 миллиарда из этих более 60, которые они нам предоставили", - заявил Жданов, соответствующий ролик опубликован в YouTube.

Как писала "Страна", 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.

В тексте законопроекта отмечается, что акт направлен на укрепление обороноспособности Украины и защиту их гражданского населения от потенциального вторжения или от продолжающейся агрессии со стороны России.

Ранее "Страна" подробно разбирала этот закон.

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