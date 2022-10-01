Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. Об этом напоминает спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит - больше оружия разного и качественного. Украина непременно вернет себе все свои территории", - написал Стефанчук в твиттере.

Как писала "Страна", 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.

В тексте законопроекта отмечается, что акт направлен на укрепление обороноспособности Украины и защиту их гражданского населения от потенциального вторжения или от продолжающейся агрессии со стороны России.

Ранее "Страна" подробно разбирала этот закон.

Война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.