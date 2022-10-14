Евросоюз выделит Украине одобренные 5 млрд евро макрофинансовой помощи траншами в октябре, ноябре и декабре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

То есть - примерно по 1,66 млрд в месяц.

Напомним, по еще летним оценкам украинского правительства (ещё до ударов по энергетике) необходимая сумма помощи Запада для покрытия дефицита бюджета составляет 5 млрд долларов в месяц.

Как писала "Страна", Украине в 2023 году потребуется $3,5 млрд дополнительного финансирования каждый месяц.

По данным KSE, прямые потери украинской экономики из-за войны уже достигли 113,5 млрд долларов.

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