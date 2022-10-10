В Вашингтоне озабочены тем, что Киев предпринимает "несогласованные действия", поэтому США намерены проявлять осторожность в своих военных поставках.

Об этом пишет газета La Repubblica.

Издание проводит мысль, что, с одной стороны, американцы отмежевались от последний действий Киева по убийству Дарьи Дугиной в Москве и подрыву Крымского моста. Об этом говорят американские публикации о том, что эти акции совершила Украина. С другой - не осудили их официально.

Тем не менее, удар по Крымскому мосту "подтверждает необходимость осторожности, которую Пентагон всегда проявлял с военными поставками".

"Украина запрашивает ATACMS, чтобы именно поразить Крым, чтобы добраться до баз, с которых русские наносят удары иранскими беспилотниками по ее территории, и сделать оккупацию полуострова неустойчивой. Вашингтон, однако, сбавляет обороты, потому что опасается эскалации, в которую может быть вовлечена НАТО", - говорится в материале.

Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате обвалилось три пролета и загорелись цистерны поезда.

Движение по нему восстановили, но ограничили.