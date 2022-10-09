Жителей Крыма попросили не использовать Крымский мост после вчерашнего инцидента в ближайшие дни без острой необходимости из-за ограничений по пропускной способности переправы.

Об этом сообщает "министерство информации" Крыма.

"Уважаемые крымчане! В связи с ограниченной пропускной способностью Крымского моста просим вас без острой необходимости в ближайшие дни не выезжать на личном автотранспорте на Таманский полуостров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "министерстве транспорта" региона обратились к водителям грузовых автомобилей, напомнив о сухопутном пути из Крыма.

"Кроме паромной переправы через порт "Крым" в порт "Кавказ", существует альтернативный путь следования через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Маршрут пролегает через населенные пункты Мелитополь, Мариуполь, Таганрог. Рекомендуем по возможности использовать альтернативные пути объезда", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 9 октября, автомобильное движение по Крымскому мосту запустили по двум полосам. То есть, движение открыто и со стороны материка. Еще вчера вечером движение осуществлялось только по одной полосе в реверсном режиме.

Также мы рассказывали, что проезд по Крымскому мосту пока разрешен только для легковых авто, грузовики начали отправлять паромом.























