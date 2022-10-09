Взрыв на Крымском мосту не приведет к нарушению важнейших российских коммуникаций с Крымом, считает американский Институт изучения войны.

"Автомобильный мост, по крайней мере, частично функционирует, а железнодорожный мост не получил значительных структурных повреждений, согласно российским сообщениям, которые в целом кажутся правдоподобными на основе имеющихся видеодоказательств", - говорится в отчете организации.

В то же время некоторые проблемы в российской логистике он создаст, потому что сейчас в РФ начнут тщательнее проверять грузы, въезжающие на мост, что замедлит их доставку.

Ранее мы писали, что в Крыму постепенно восстанавливают транспортное сообщение после утреннего подрыва моста. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прибыл на полуостров и заявил, что железнодорожное движение по мосту восстановлено, а все запланированные поезда будут пропускать.

Кроме того, "Страна" сообщала, как перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась очередь из легковых машин, которые пропускают после досмотра. Выпускают по десять автомобилей каждые 10-15 минут. Пока движение возможно только со стороны Керчи - из России оно закрыто.

Также "Страна" анализировала, как и зачем взорвали Крымский мост и кто мог это сделать.