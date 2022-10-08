Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении упомянул подрыв Крымского моста.

Говорит, на территории Украины сегодня был хороший солнечный день.

"К сожалению, в Крыму было облачно, хотя тоже тепло", - сказал Зеленский.

Отдельно он упомянул Бахмутское направление. Говорит, что там идут очень тяжелые бои, но ВСУ удерживают позиции.

Отметим, что источники СМИ утверждают, что подрыв Крымского моста устроила СБУ.

Хотя в Офисе президента говорят, что подрыв моста устроили сами россияне из-за разборок между военными и ФСБ.

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