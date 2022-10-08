Источники российского издания РБК в силовых структурах утверждают, что водителя грузовика, который предположительно взорвался на Крымском мосту, использовали вслепую.

Якобы мужчина получил заказ на перевозку удобрений через интернет и не знал о запланированной акции.

Как сообщалось, уже стала известна личность водителя фуры, с помощью которой могли взорвать Крымский мост. Это 51-летний Махир Юсубов. Он занимался перевозками и, как пишут, постоянно колесил по Краснодарскому краю, попадая в поле зрения камер.

Ранее даже был опубликован его последний маршрут.

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