Еще один источник утверждает, что взрыв на Крымском мосту стал результатом работы СБУ.

Теперь об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источник в украинском правительстве. Ранее об этом написала "Украинская правда".

Напомним, что на прямой вопрос "Страны" о причастности СБУ к взрыву Крымского моста, спикер ведомства Артём Дегтяренко ответил, что Служба эти новости не комментирует.

"Роль СБУ или какого либо государственного органа Украины в "бавовны" будем комментировать после нашей окончательной победы", - заявил Артем Дегтяренко "Стране".

При этом спикер ОП Михаил Подоляк говорит, что подрыв Крымского моста устроили сами россияне.

При этом Россия уже пригрозила "неотвратимыми последствиями", если подтвердится "украинский след" во взрыве на Крымском мосту. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в России большой опыт борьбы с "террористами", это должны хорошо понимать и те, кто использует их методы. По мнению Слуцкого, "именно Киев стоит за организацией этой атаки".

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