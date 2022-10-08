Вероятно, движение запустили по одной уцелевшей полосе в реверсивном режиме

"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту уже начато.

"На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2", - сказал Аксенов.

Ранее он говорил, что движение будет запущено по не повреждённой части автомобильного полотна.

А глава Минтранса РФ Виталий Савельев говорил, что движение будет запущено по одной уцелевшей полосе в реверсивном режиме.

Появились и фото, как первые легковые авто едут по Крымскому мосту после возобновления его работы.

Со стороны Крыма выпускают по десять автомобилей каждые 10-15 минут. Пока движение возможно только со стороны Керчи - из России оно закрыто.

На Крымском мосту запустили автомобильное движение

Перед Крымским мостом со стороны Керчи - очередь из легковых машин, которые пропускают после досмотра.

Фурам предлагается ехать на пароме. То есть движение по мосту открыто, но с ограничениями.

Также появились фото, показывающие, как сейчас выглядит Крымский мост со смотровой площадки на горе Митридат.

Крымский мост после подрыва

Крымский мост после подрыва

Крымский мост после подрыва

Крымский мост после подрыва

Крымский мост после подрыва

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