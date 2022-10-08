На Крымском мосту уже восстановили движение легкового автотранспорта. Фото
"Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту уже начато.
"На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Через два часа через пролив начинает ходить паром "Керчь-2", - сказал Аксенов.
Ранее он говорил, что движение будет запущено по не повреждённой части автомобильного полотна.
А глава Минтранса РФ Виталий Савельев говорил, что движение будет запущено по одной уцелевшей полосе в реверсивном режиме.
Появились и фото, как первые легковые авто едут по Крымскому мосту после возобновления его работы.
Со стороны Крыма выпускают по десять автомобилей каждые 10-15 минут. Пока движение возможно только со стороны Керчи - из России оно закрыто.
Перед Крымским мостом со стороны Керчи - очередь из легковых машин, которые пропускают после досмотра.
Фурам предлагается ехать на пароме. То есть движение по мосту открыто, но с ограничениями.
Также появились фото, показывающие, как сейчас выглядит Крымский мост со смотровой площадки на горе Митридат.
Отметим, что сегодня же вечером планируется восстановить движение поездов по Крымскому мосту.
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