Российские паблики пишут, что поезда из Севастополя и Симферополя уже отправились в сторону Крымского моста.

Также появились видео, как поезда выезжают из Крыма на материковую территорию РФ.

То есть, видимо, железнодорожное сообщение через Крымский мост восстановлено.

Позже Минтранс РФ опубликовал видео, как тестовый поезд проходит через Крымский мост впервые после подрыва сегодня утром.

Кроме того, "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту уже начато. Ранее он говорил, что движение будет запущено по не повреждённой части автомобильного полотна. А глава Минтранса РФ Виталий Савельев говорил, что движение будет запущено по одной уцелевшей полосе в реверсивном режиме.

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