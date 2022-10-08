Стал известен маршрут фуры, которая, по одной из версий, взорвалась сегодня утром на Крымском мосту.

Данные приводит телеграм-канал Mash.

Вчера фура в 9:30 была в Павловском районе. Затем отправилась в Каневскую, дальше в 16:10 — в Армавир. Оттуда — в Кавказский район в 18:20, следуя по трассе Кропоткин — Краснодар. Сегодня фура была на Крымском мосту в момент взрыва в 06:15.

По предварительным данным, за рулем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика мог быть дядя владельца машины, жителя Краснодара Самира Юсубова - 51-летний Махир Юсубов.

По крайней мере, родственники опознали его по видео с досмотра.

Именно Махир, по словам родственников, и был фактическим владельцем автомобиля. Он занимался частными перевозками. Чуть более года назад он переоформил автомобиль на своего племянника, Самира Юсубова, но фактически продолжал работать на машине.

Эту версию подтверждает и сам Самир на специально снятом видео:

Ранее появились фото фуры, которая предположительно взорвалась на Крымском мосту. Она выехала из Краснодара и записана на Бориса Юсубова. По словам родственников, он продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на своё имя.

Водитель грузовика, как рассказывают проверявшие его работники ГИБДД, был спокоен, не вызвал подозрений и показал все документы. В прицепе, предположительно, паллетная плёнка находилась на поддонах. Он был полностью загружен. Автомобиль не загоняли на рентген.

Кроме того, следственный комитет РФ сообщает о трёх погибших в результате взрыва на Крымском мосту. Двое из них - это пассажиры ехавшей рядом со взорвавшимся грузовиком легковушки, из воды подняты тела мужчины и женщины.

Третий, вероятно, водитель фуры, которая, по одной из версий, и была подорвана на мосту.

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