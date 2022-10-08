В Крыму постепенно восстанавливают транспортное сообщение после утреннего подрыва моста.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прибыл на полуостров и заявил, что железнодорожное движение по мосту восстановлено, а все запланированные поезда будут пропускать.

В министерстве транспорта РФ опубликовали видео тестового поезда, проходящего через Крымский мост впервые после подрыва.

Кроме того, в Крыму запустили паром для грузовых машин. В Telegram-каналах появились кадры первого грузовика, который поехал в обход Керченского моста.

При этом "глава" Крыма Сергей Аксенов рассказал, как возле Крымского моста собираются решать проблему досмотра фур.

"Досмотровые комплексы с границы с Херсонщиной перевезут к Крымскому мосту для быстрого и качественного контроля грузовиков", - пояснил Аксенов.

Тем временем вице-премьер РФ заявил о том, что к утру в Крыму собираются запустить движение по двум веткам автомобильной части Керченского моста.

Ранее мы писали, что перед Крымским мостом со стороны Керчи уже образовалась очередь из легковых машин, которые пропускают после досмотра. Выпускают по десять автомобилей каждые 10-15 минут. Пока движение возможно только со стороны Керчи - из России оно закрыто.

Также мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому охрана всей инфраструктуры Крымского моста возлагается на Федеральную службу безопасности России.

"Страна" уже анализировала, как и зачем взорвали Крымский мост и кто мог это сделать.