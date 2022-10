Американская газета The New York Times вслед за другим авторитетным изданием The Washington Post назвала Украину ответственной за подрыв Крымского моста.

"Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту", - сообщает NYT в своем аналитическом материале на эту тему.

Напомним, спикеры Банковой с одной стороны также намекают на то, что за взрывом стоит Украина, с другой - обвиняют саму Россию в подрыве моста. Так, по мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, взрыв стал результатом борьбы между двумя группировками: "чекистов" (ФСБ) и военных (Министерство обороны и Генеральный штаб РФ).

В то же время украинские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что за подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины. После чего такую же версию высказал изданию The Washington Post источник в украинском правительстве.

Правда, на прямой вопрос "Страны" о причастности СБУ к взрыву Крымского моста спикер ведомства Артём Дегтяренко ответил, что Служба эти новости не комментирует.