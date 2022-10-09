Бывший госсекретарь США и экс-глава ЦРУ Майкл Помпео считает, что к диверсии на Крымском мосту могут быть причастны украинцы. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я предполагаю, что к этому как-то причастны украинцы, но нам придется подождать и посмотреть, как это будет развиваться. Мы точно знаем, что это унизительно для Владимира Путина", - сказал Помпео.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники ФСБ России установили подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту, что произошёл утром 8 октября.

Об этом сообщил глава Следственного комитета Российской федерации Александр Бастрыкин на совещании с президентом России.

Чиновник сообщил, что Крымский мост взорвали спецслужбы Украины. Он заявил, что по факту взрыва на Крымском мосту возбудили уголовное дело по статье о терроризме. Он отметил, что правоохранители установили маршрут, по которому двигался взорвавшийся грузовик.

По его словам, автомобиль проследовал по территории Болгарии, Грузии, Армении, затем по Северной Осетии и Краснодару.

Быстрыкин сообщил, что участвовали в его подготовке и граждане России и других стран.

Позже стало известно, что Владимир Путин впервые обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины и назвал его терактом.