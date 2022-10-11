Еврокомиссия работает над тем, чтобы предоставлять Украине около 1,5 млрд евро бюджетной поддержки ежемесячно в 2023 году.

Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с обсуждением.

Комиссия обсуждает с министерствами финансов стран ЕС, как можно было бы оказать поддержку. Чиновники добавили, что общая сумма, а также доля грантов или займов все еще обсуждаются.

Предложения могут поступить уже на следующей неделе или в преддверии конференции по восстановлению Украины в Берлине 25 октября, организованной Германией, председательствующей в G7, и Еврокомиссией.

"Предоставление краткосрочной помощи в виде макрофинансовой помощи Украине до сих пор осуществлялось на разовой основе", — заявил в понедельник на конференции в Брюсселе еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

"Учитывая постоянную потребность в помощи, можно было бы рассмотреть более структурированное решение для более высокой степени предсказуемости, и я усердно работаю со странами ЕС над решением, которое позволит нам иметь более структурированную, предсказуемую и автоматизированную поддержку, по крайней мере, на следующий год", — добавил Хан.

Напомним, ранее ЕС подписал меморандум о предоставлении Украине €5 миллиардов макрофинансовой помощи.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.