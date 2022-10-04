Украина требует от Евросоюза более стабильной и предсказуемой финансовой поддержки. На данный момент из обещанных 9 миллиардов евро ЕС предоставил Киеву только один миллиард.

Об этом пишет Financial Times.

Правительство просит стабильных поступлений, чтобы выполнять свои обязательства по бюджету, в том числе, выплачивать зарплаты.

"Конечно, мы хотим более структурированного и более предсказуемого процесса от ЕС в плане финансирования. Это повлияет также на то, получат ли зарплату учителя, медицинский и социальный персонал", — заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Украина рассчитывает получить 38 млрд долларов бюджетной помощи от международных партнеров в 2023 году.

"Краткосрочные потребности Украины в бюджете на 2022 год будут покрыты, если ЕС полностью выплатит 9 млрд евро", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Однако в самом ЕС задаются вопросом, как финансировать Украину в случае ограничения собственных национальных бюджетов.

"Есть много вопросов о том, как Евросоюз будет обращаться с финансированием для Украины, и лишь немногие из них решены", — заявил дипломат ЕС.

США призывают Европу продолжать финансирование Украины.

"Мы приветствуем то, что США подталкивают коллег из ЕС взять на себя обязательства на следующий год", — говорит Марченко.

Председатель комитета украинского парламента по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха считает, что без европейской помощи восстановить экономику Украины будет невозможно.

"Если мы ее не получим, нам конец", — цитирует газета Наталуху.

Отметим, что госбюджет Украины в сентябре "ушел в минус" на 75 миллиардов. В частности, уменьшился объем международной помощи. В сентябре он составил 72,5 млрд грн, тогда как в августе Украина получила 109,7 млрд гривен международной помощи.

По данным Bloomberg, США будут ежемесячно выделять Украине полтора миллиарда долларов до конца войны.