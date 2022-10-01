Всемирный банк выделил Украине $530 млн. Финансирование предоставлено под кредитные гарантии Великобритании ($500 млн) и Дании ($30 млн).

Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.

Средства пойдут на неотложные потребности, вызванные вторжением РФ.

"Количество разрушений, повреждений и перемещений в Украине ошеломляет и продолжает расти", – заявила региональный вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анна Бьерде.

Бьерде добавила, что выделяемая помощь позволит Украине обеспечивать "необходимые государственные услуги, включая здравоохранение, образование и пенсии".

Ранее Всемирный банк подсчитал, что экономика Украины в 2022 году из-за войны снизится на 45%.

Также Всемирный банк оценил физический ущерб инфраструктуре Украины от войны в $60 млрд.

Напомним, война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.