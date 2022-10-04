Дефицит госбюджета Украины на 2022 год в сентябре вырос до 74,9 миллиарда.

Об этом сообщает Министерство финансов.

"В сентябре фактический дефицит государственного бюджета составил 74,9 млрд грн, в том числе общего фонда – 76,6 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года в общий фонд госбюджета поступило 156,1 млрд гривен, при этом расходы госбюджета составили 295,2 млрд грн, в том числе общего фонда — в сумме 233,1 млрд гривен.

Также уменьшился объем международной помощи. В сентябре он составил 72,5 млрд грн, тогда как в августе Украина получила 109,7 млрд гривен международной помощи.

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