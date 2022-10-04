Международный Валютный Фонд (МВФ), в пятницу, 7 октября, рассмотрит выделение Украине еще 1,3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Источники агентства в Фонде считают, что документы для этого готовы, и есть достаточные гарантии от партнеров Украины.

Если кредит одобрят, он будет оформлен в рамках новой программы экстренного кредитования для решения проблемы нехватки продовольствия.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что США будут ежемесячно выделять Украине полтора миллиарда долларов до конца войны.

Также сообщалось, что Всемирный банк выделил Украине $530 млн. Финансирование предоставлено под кредитные гарантии Великобритании ($500 млн) и Дании ($30 млн).

Кроме того, мы писали, что Конгресс США полностью принял закон с выделением Украине новой помощи на $12,4 миллиардов.

Также "Страна" сообщала, что США требуют от Евросоюза ускорить финансовую помощь Украине. В то же время, ЕС выплатил 1 млрд евро из обещанных в мае 9 млрд и согласился выделить еще 5 млрд евро в сентябре, но еще не перечислил средства. Остальные 3 млрд евро ЕС надеется предоставить до конца года.