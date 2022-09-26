На финансирование национального единого телемарафона в Украине в 2023 году выделят 600 миллионов гривен из госбюджета.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграм-канале.

"Из бюджета 2023 года на "Единый марафон" будет израсходовано примерно 600 млн грн", - написал он.

По его словам, 535 млн грн пойдет на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансовую поддержку системы государственного иновещания Украины.

Еще 73 млн грн пойдет на освещение деятельности парламента через средства телевидения и радиовещания, а также на финансовую поддержку газеты "Голос Украины".

Ранее нардеп сообщал, что бюджет-2022 в седьмой раз с начала войны предлагают переписать.

Также мы детально разбирались, что написано в проекте бюджета-2023, который уже подали в Раду. Основная часть средств пойдет на военный и силовой блоки.

Большую часть потребностей по социалке планируется покрывать за счет внешних поступлений. При этом ни минимальная зарплата, ни средний прожиточный минимум расти не будут - пожалуй, впервые за последние годы. Это значит, что и на пересмотр пенсий и социальных пособий по несколько раз в год (как это было ранее) рассчитывать не приходится.