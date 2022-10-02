США готовы до конца войны выделять Украине полтора миллиарда долларов в месяц для поддержания экономики и призывают европейские страны оказывать сравнимую помощь.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Сообщается, что Белый дом провел ряд таких переговоров с европейскими партнерами в преддверии саммита по украинской помощи, который запланировал на следующую неделю.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США ежемесячно выделяют 1,5 млрд долларов на поддержку украинского бюджета. При этом, по словам Зеленского, военной помощи все еще недостаточно.

Также "Страна" сообщала, что США требуют от Евросоюза ускорить финансовую помощь Украине.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

Результаты битвы за Лиман, Кадыров требует ядерного удара, Украина не входит в НАТО — в итогах 220-го дня.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.