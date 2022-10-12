Глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи в формате "Рамштайн" заявил, что общий объем военной помощи США Киеву с момента начала российского вторжения достиг 16,8 млрд долларов.

Глава Минобороны США сказал, что пункт № 1 сегодня — усиление ПВО Украины.

"Эта контактная группа – собрание почти 50 стран – является постоянным доказательством того, что мир сплочен вокруг вас", - заявил Остин министру обороны Украины Резникову.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале международной встречи в формате "Рамштайн" также призвал страны Альянса предоставить Украине больше средств и систем ПВО. Он назвал усиление противовоздушной обороны Украины приоритетом НАТО.

Кроме того, как сообщалось вчера, в Украину прибыла немецкая система ПВО IRIS-T.

Также Джо Байден пообещал Зеленскму, что США предоставят Украине современные системы ПВО.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.