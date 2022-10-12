Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса предоставить Украине больше средств и систем ПВО. Он назвал усиление противовоздушной обороны Украины приоритетом НАТО.

Об этом он заявил в начале международной встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе, пишет The Washington Post.

"Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины и главным приоритетом будет усиление противовоздушной обороны Украины", - сказал Столтенберг.

Он назвал массовые обстрелы энергетики со стороны РФ признаком слабости и того, что у российского диктатора Владимир Путина заканчиваются альтернативы.

"У Украины есть импульс и она продолжает добиваться значительных успехов, тогда как Россия все чаще прибегает к ужасающим и неизбирательным нападениям на гражданское население и критическую инфраструктуру", - заявил генсек НАТО.

Как сообщалось вчера, в Украину прибыла немецкая система ПВО IRIS-T .

Также Джо Байден пообещал Зеленскму, что США предоставят Украине современные системы ПВО.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.