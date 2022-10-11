Эффективность украинской противовоздушной обороны (ПВО) составляет 50%, однако Украина должна вернуться к вопросу о закрытии воздушного пространства, так как РФ за последние два дня сильно увеличила ракетные обстрелы.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

По словам Жданова, если бы страны Запада предоставили Украине половину своих систем ПВО, этого было бы достаточно, чтобы противостоять российской агрессии.

"Если бы они действительно отдали нам хотя бы половину своих систем ПВО, этого было бы достаточно. Дело в том, что нужно различать. У нас есть система противовоздушной обороны, которая состоит из советских образцов вооружения, то есть им по 40-50 лет, если не больше. Но мы частично приспособились, у нас есть алгоритмы и мы пытаемся нашей системой ПВО сбивать ракеты, и она частично работает фактически как система противоракетной обороны.

Но ее эффективность составляет всего более 50%, судя по тому количеству ракет, которые были выпущены (вчера - Ред.) - 83, и ракет, которые были сбиты, - 43. Вопрос о том, что когда Россия уменьшила ракетные обстрелы Украины, мы снова сняли с повестки дня вопрос о закрытии нашего неба. Но сейчас этот вопрос снова актуален", - сказал он.

Напомним, накануне силы ПВО сбили 43 крылатые ракеты и чертову дюжину беспилотников.

Сегодня во время очередной массированной атаки россиян украинская армия сбила 18 крылатых ракет, 8 дронов-камикадзе и 3 БПЛА россиян.