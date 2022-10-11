Ракетные удары по Украине 10 октября в западных СМИ связали с подрывом Крымского моста и прогнозируют дальнейшие атаки по гражданским объектам вплоть до применения Москвой ядерного оружия.

"Это ответ на взрыв на Крымском мосту, в котором Москва обвиняет Киев", - пишет BBC.

"Атака в Крыму вызвала волну ударов по Украине. Но остаётся тайной, кто взорвал путинский мост", - пишет CNN.

Wall Street Journal: "Россия нанесла по Украине самые мощные удары с начала вторжения"

"Россия обрушивает ракеты на столицу Украины и другие города в отместку за взрыв на Крымский мост", - вторит CBS.

"Россия наносит смертоносные удары по городам Украины после атаки на Крымский мост", - утверждает NBC News.

Аналогичная увязка - в New York Times и Washington Post, ранее писавших, что мост взорвала Украина.

Washington Post: "Российские удары усилили давление на союзников с требованием выслать средства передовой противовоздушной обороны"

"Россия наносит удары по Киеву и городам Украины после нападения на Крымский мост", - пишет Washington Post.

"Киев и другие города Украины пострадали, так как Путин приказал отомстить за Крымский мост", - солидарен телеканал France 24.

Как пишет Newsweek, Россия отвечает в стиле "око за око".

Такая подача уже вызвала резко негативную реакцию министра иностранных дел Украины Кулебы. Он написал в Твиттере, что мост здесь, по его мнению, ни при чем, и назвал утверждения западных журналистов "бредом".

"Этот бред о том, что Путина "спровоцировали", должен прекратиться. Ему не нужно ничего, чтобы "спровоцировать" его на совершение гнусных преступлений. Прошу международные СМИ прекратить перекладывать вину на жертву агрессии, предполагая, что Путин "отвечает" или его "провоцируют", - заявил министр.

В западных СМИ также пишут о том, что в ответ на атаки Западу нужно увеличить поставок оружия, хотя есть нюансы.

Guardian: "Киев требует увеличить поставки западной помощи после российской ракетной бомбежки"

Bloomberg констатирует, что у союзников Украины сокращаются запасы вооружений. В связи с чем в Брюсселе планируется на этой неделе встреча министров обороны стран ЕС.

"Дефицит оружия накладывается на энергокризис и создаёт риски отказа от помощи Украине. Европейский ВПК просто не поспевает за спросом, потому что, передав Украине запасы танков и оружия советского времени, европейские страны должны восполнять их новейшими современными образцами, но этого не происходит. Называются такие проблемы, как нехватка полупроводников, редкоземельных металлов и даже квалифицированных рабочих", - пишет издание.

Spiegel сообщает об обещании главы МИД ФРГ Анналены Бербок скорой помощи с противовоздушной обороной. Речь идёт о четырёх системах ПВО IRIS-T.

"Мы делаем всё возможное, чтобы быстро укрепить ПВО Украины", - цитирует издание "Твиттер" Бербок.

El Pais: "Россия ответила на диверсию Керченского моста несколькими ракетами по сердцу Киева и другим ключевым городам'

Цель ударов Кремля - обессилить Украину, чтобы получить преимущество на поле боя, полагают эксперты. Правда, для этого России пришлось бы бомбить страну беспрерывно несколько недель.

"Нанести такие удары давно требовали в России различные "турбопатриотические" эксперты, блогеры, журналисты. Однако российское руководство до сих пор воздерживалось от такой тактики, и даже удары в середине сентября по плотинам и ТЭЦ не вылились в долгосрочную кампанию. Объяснений этому может быть несколько: и нежелание Кремля переходить какие-то условные "красные линии", возводя эскалацию на новый уровень, и простая нехватка ракет (Путин объявил о массированном ударе "высокоточным оружием большой дальности"). Дело в том, что типов критической инфраструктуры довольно много. В нее входит не только энергетика, но также связь, водоснабжение, продукты питания, транспорт, и в каждой из этих областей есть множество болевых точек. Удары по инфраструктуре нацелены на общее снижение обороноспособности государства. Они нарушают работу всей государственной системы в целом, заставляют ее работать с напряжением, тратить ресурсы на устранение последствий ударов и защиту от них. Но инфраструктура такого большого государства как Украина довольно устойчивая. Чтобы "выбомбить" такую страну из войны, нужно потратить очень много дальних и высокоточных боеприпасов, и вести обстрелы в течение многих дней и даже недель. Судя по тому, что в последние недели Россия стала все больше привлекать для ударов в оперативно-тактической глубине ракеты ЗРК С-300 и дроны-камикадзе "Шахед" иранского производства, запасы крылатых ракет если не подходят к концу, то по крайней мере уже не позволяют обстреливать Украину в том же режиме, как весной", - пишет BBC.

Globe and Mail: "Российские ракеты обстреливают города по всей Украине, так как Путин злится из-за поврежденного моста в Крыму"

Как заявил BBC глава центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг, несмотря на массированные ракетные обстрелы украинской территории боеприпасы у российских военных заканчиваются.

"Мы знаем - и российские командиры на местах знают - что их запасы и боеприпасы заканчиваются, - заявил глава GCHQ. - В условиях отсутствия эффективного внутреннего противодействия решения Владимира Путина оказались ошибочными. Это стратегия высоких ставок, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях".

В свою очередь, Telegraph цитирует бывшего командующего армией Великобритании Ричарда Данната, ожидающего усиления российских обстрелов украинских гражданских объектов.

"Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия", - предупреждает он.

Глава комитета Палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд сказал изданию, что Путин, скорее всего, воспримет взрыв на Крымском мосту как личное оскорбление. Он также ожидает усиления российских атак против гражданской инфраструктуры, а также дополнительных мер по "нанесению максимального экономического ущерба и созданию раскола на Западе". По мнению Эллвуда, угроза применения ядерного оружия "теперь тоже сильно возросла".