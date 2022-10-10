Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что никто из его западных коллег не говорил о переговорах с Россией, звоня по телефону после сегодняшних российских ракетных ударов.

Об этом министр рассказал в эфире телемарафона.

"Никто не решился на это. Мы, хоть и дипломаты, но мы в последние дни, когда кто-то пытается сказать слово переговоры, просто затыкаем рот.

Потому что после того, что сделала Россия, вывод только один – российские ракеты и есть ответ России на переговоры. И мы четко говорим это некоторым странам, которые пытаются говорить об этом", – сказал Кулеба.

По его словам, МИД получил от всех государственных органов запросы о потребностях и уже работает с партнерами по оказанию поддержки, и не только военной, а той, которая поможет преодолеть энергетические проблемы.

"Все выражают соболезнования, но я говорил каждому собеседнику, что уважаю и благодарю за них, но сейчас нужны системы противовоздушной обороны, системы противоракетной обороны и даже просто дизельные генераторы", – добавил министр.

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