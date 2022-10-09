Местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами Запада может стать Стамбул.

Об этом сообщил председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель в комментарии российским СМИ.

По словам Карайеля, Анкара принимает усилия, чтобы быть посредником между РФ и Западом, в частности, он напомнил о достижении продуктовой сделки.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает снизить напряженность в регионе и достичь решения ряда международных проблем.

Напомним, вчера СМИ писали, что Турция предложила переговоры между Россией и основными странами Запада - США, Францией, Германией и Британией.

В Офисе президента Украины категорически негативно отреагировали на подобные инициативы. Михаил Подоляк потребовал создать трибунал против России, а не рассуждать о мирных переговорах.

Такж с предложением переговоров РФ и Запада публично выступил глава Минобороны Румынии Василе Дынку.

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