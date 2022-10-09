Украина прокомментировала идею о переговорах России и Запада для предотвращения ядерной войны, о чем стали все чаще говорить в мире за последние дни.

Глава переговорной группы от Украины Давид Арахамия откликнулся на предложение мирных переговоров между Западом и Россией, которую высказал министр иностранных дел Румынии Василе Дынку.

"Мы, в свою очередь, готовы к переговорам с западными странами, но по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. Это единственная тема, на которую мы можем вести разговор на это время, и Россия в этих переговорах лишняя. Коллективная безопасность и сильные Вооруженные силы Украины – это единственная гарантия мира на Европейском континенте. Поэтому переговорные усилия Запада следует направить именно в этом направлении", - написал руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины в своем телеграм-канале.

Ранее СМИ сообщали, что Турция выступила с инициативой устроить переговоры Запада и РФ, чтобы остановить войну и не допустить ядерного удара.

Также Дональд Трамп призвал Украину и РФ к переговорам, чтобы избежать Третьей мировой войны.

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Ранее мы подводили итоги 227-го дня войны с РФ. Россияне восстановили автомобильное движение по сильно поврежденному взрывом Крымскому мосту, правда, пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону РФ. Выдвинуты версии причин взрыва. Основные из них - работа украинских спецслужб и российская провокация.

На фоне новости о ЧП на мосту российские военные блогеры сообщили о назначении командующим "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина.

Между тем на Донбассе продолжаются атаки российских сил на Бахмут, Бахмутское, Выемку и другие населенные пункты, хотя существенным продвижением войск противника они не сопровождаются.

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