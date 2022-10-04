Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что предложения российского президента Владимира Путина не соответствуют миру, поэтому нет шансов на то, что переговоры с ним, от которых Киев официально отказался, закончат войну в Украине.

Об этом Анналена Бербок заявила в интервью Neue Osnabrucker Zeitung.

"Его предложение звучало примерно так: "Мы ограбим вашу страну, поработим ваших граждан, а затем вы сможете подписать мир". Это противоположно миру. Это террор и несвобода", - сказала она.

Бербок заявила, что с первого дня российского полномасштабного вторжения в Украину разные страны и международные организации обращались к Путину и просили прекратить бомбардировку территории Украины, но "единственный ответ российского президента - новые зверства".

Напомним, Украина официально отказывается от любых переговоров с Путиным. Зеленский ввел в действие соответствующее решение СНБО.

Кроме того, мы сообщали, что в Кремле уже отреагировали на это решение.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.