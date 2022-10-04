Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введенное сегодня в действие решение СНБО, в соответствии с которым Украина официально отказалась от любых переговоров с Владимиром Путиным.

Об этом пишут российские СМИ.

"Будем ждать либо изменений позиций нынешнего президента (Владимира Зеленского - Ред.), либо дождемся следующего президента Украины", - сказал Песков.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, один из пунктов которого гласит: "констатировать невозможность переговоров с президентом РФ Путиным".

Мы публиковали полный текст решения СНБО по отказу Украины от переговоров с Путиным.

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