Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нужны переговоры Украины и России, чтобы предотвратить Третью мировую войну.

"И сейчас мы имеем войну между Россией и Украиной, с потенциальной смертью сотен тысяч людей. Мы должны прийти к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы закончим Третьей мировой войной", - заявил экс-президент, выступая перед своими сторонниками в штате Невада.

В конце сентября Трамп выразил желание возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Он заявил, что России и Украине нужно заключить мирный договор и он лично готов этому содействовать, поговорив с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее СМИ сообщали, что Турция передала США по дипломатическим каналам предложение организовать переговоры России и Запада по Украине. Некоторые влиятельные лица в Вашингтоне благосклонно отнеслись к такому предложению Анкары.

При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что с Россией нельзя договариваться на фоне ее шантажа о применении ядерного оружия, поскольку такие действия приведут к началу Третьей мировой войны. Он пояснил, что нельзя вести диалог с людьми, которые угрожают применить ядерное оружие. При этом все условия его применения, которые озвучивают российские политики, "даже не надо слушать".

Более того, на днях Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 30 сентября о действиях Украины в ответ на попытку России аннексировать территории Украины, которым констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Тем временем война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.