В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) прокомментировали заявление главы Совета федерации РФ Валентины Матвиенко относительно мирных переговоров.

"Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной (Валентина Матвиенко родилась в Шепетовке, сейчас Хмельницкая область, детство провела в Черкассах - Ред.), убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге. Вы голосуете руками, которые по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются. Переговоры будут, но только с новой российской властью. Но тогда вы будете уже очень далеко", - написал секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на саммите спикеров парламентов стран G20 предложила делегации Верховной Рады Украины сесть за стол переговоров, чтобы попытаться понять друг друга и "найти договоренности".

Между тем война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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