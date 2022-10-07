Данилов дал наставление Матвиенко. Фото: СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) прокомментировали заявление главы Совета федерации РФ Валентины Матвиенко относительно мирных переговоров.

"Совет Матвиенко: думайте не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной Родиной (Валентина Матвиенко родилась в Шепетовке, сейчас Хмельницкая область, детство провела в Черкассах - Ред.), убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге. Вы голосуете руками, которые по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются. Переговоры будут, но только с новой российской властью. Но тогда вы будете уже очень далеко", - написал секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

Скриншот из Фейсбука Алексея Данилова

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на саммите спикеров парламентов стран G20 предложила делегации Верховной Рады Украины сесть за стол переговоров, чтобы попытаться понять друг друга и "найти договоренности".

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