Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на саммите спикеров парламентов стран G20 предложила делегации Верховной Рады Украины сесть за стол переговоров.

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности", - сказала Матвиенко.

При этом она назвала войну в Украине "внутриукраинским кризисом" и заявила, что Москва неоднократно предлагала начать переговоры, но Украина отказывается от них, "находясь под внешним управлением".

Телеграм-канал "Политика Страны" считает, что в нынешних условиях наступления ВСУ ни о каких переговорах, кроме как о выводе всех российских войск с территории Украины, украинские власти не будут вести и речи.

Поэтому, заявление Матвиенко - это попытка показать странам "Большой двадцатки", что "Россия за переговоры, а Украина не хочет".

Напомним, что на днях СНБО приняло официальное решение об отказе Украины от переговоров с Владимиром Путиным.

В Кремле на это ответили следующее: "Будем ждать либо изменений позиций нынешнего президента (Владимира Зеленского - Ред.), либо дождемся следующего президента Украины".

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Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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