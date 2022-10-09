Переговоры России и Запада - единственный шанс закончить войну в Украине. Вести их с Москвой должны страны НАТО и США.

Об этом заявил глава Минобороны Румынии Василе Дынку в эфире телеканала PrimaTV.

"Страны мира, НАТО, США должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и мире с Россией", - заявил Дынку.

Он полагает, что Украина в одиночку не сумеет договориться с Москвой, поскольку "политический класс в Украине" в настоящее время не может взять на себя ответственность за "потерю территорий, в конечном итоге, несправедливую потерю территорий".

При этом у российской стороны сохраняются ресурсы для затягивания боевых действий, считает министр.

"Идеально было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замораживанием конфликта. Переговоры все равно принесут больше пользы, чем то, что происходит сейчас - уничтожение человеческих жизней и имущества", - сказал Дынку.

Отметим, что это не первое предложение начать прямые переговоры Запада с Россией о прекращении войны, которое прозвучало за последние дни.

Как писала "Страна", Турция предлагает устроить переговоры Запада и РФ, чтобы остановить войну и не допустить ядерного удара. В Турции утверждают, что Путин стремится заключить "новую большую сделку" с Западом.

Также мы сообщали, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нужны переговоры Украины и России, чтобы предотвратить Третью мировую войну.