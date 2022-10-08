Советник президента Турции Ибрагим Калин считает, что президент России Владимир Путин стремится заключить с Западом "новую большую сделку", и именно этим можно объяснить в частности желание Москвы идти на переговоры.

Об этом Калин сказал в интервью CNN.

"Как мы считаем, Путин хочет иметь новую большую сделку, новое соглашение с Западом. Она частично касается и Украины, несомненно. Но более глобальный вопрос - это новое соглашение между Россией и западным миром", - считает он.

По мнению советника Эрдогана, заключенные в конце "холодной войны" договоренности между РФ и Западом в представлении Путина не отражают нынешнюю российскую реальность.

Комментируя решение Украины не вести переговоры с Россией, пока ее президентом будет Владимир Путин, Калин сказал, что считает вероятным возобновление переговорного процесса в определенный момент в будущем. "Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени нанесено?" - отметил он.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом Российской Федерации является Владимир Путин. Такое решение президент Украины принял после аннексии Россией четырех частично оккупированных украинских областей.

Также Зеленский признал ничтожными указы Путина об аннексии захваченных украинских территорий.

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