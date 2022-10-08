В Евросоюзе, где приняли восьмой санкционный пакет против РФ, могут впервые ввести санкции против турецких компаний, которые экспортируют европейские товары в Россию.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, пишет ERT NEWS.

"На основе восьмого пакета санкций, которые уже были одобрены Евросоветом и Еврокомиссией, впервые появилась возможность введения санкций в отношении турецких юридических и физических лиц, которые, как считается, нарушают санкции, введенные против России, экспортируя европейские товары в Россию через Турцию", – сказал Мицотакис.

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