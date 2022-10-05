Президент РФ Владимир Путин подписал законы об аннексии четырех украинских областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Об этом пишут российские СМИ 5 октября.

То есть юридически Путин утвердил ратификацию "принятия в состав России" части украиснких территорий.

При этом он назначил Дениса Пушилина временным исполняющим обязанности "главы ДНР". Леонид Пасечник назначен Путиным "и.о. главы ЛНР". Владимир Сальдо и Евгений Балицкий - временными "губернаторами" Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, законы 3 и 4 октября ратифицировали обе палаты российского парламента - Дума и Совет Федерации.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский признал ничтожными указы Путина об аннексии захваченных украинских территорий

Также мы писали, что Генсек НАТО осудил аннексию украинских территорий Россией, но исключил участие Альянса в конфликте.

Подробно о том, что известно о деталях "принятия" украинских территорий в состав РФ, мы рассказывали в отдельном материале.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего 223-го дня войны с РФ. Одним из главных событий было то, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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