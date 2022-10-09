Подоляк потребовал создать трибунал против России, а не рассуждать о мирных переговорах
Советник главы ОП Михаил Подоляк выступил против переговоров между Россией и Западом, которые предложила Румыния.
У себя в твиттере он предложил свой алгоритм переговоров:
- "Посмотреть фото/видео с массовых захоронений.
- Предложить Кремлю вывести войска с суверенной территории Украины.
- Сформировать трибунал и потребовать выдачи российских военных преступников".
"Меньше фантастики, больше реальности", - призвал Подоляк.
Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также негативно отреагировали на предложения устроить мирные переговоры Запада и России.
С таким предложением публично выступил глава Минобороны Румынии Василе Дынку.
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