Советник главы ОП Михаил Подоляк выступил против переговоров между Россией и Западом, которые предложила Румыния.

У себя в твиттере он предложил свой алгоритм переговоров:

"Посмотреть фото/видео с массовых захоронений. Предложить Кремлю вывести войска с суверенной территории Украины. Сформировать трибунал и потребовать выдачи российских военных преступников".

"Меньше фантастики, больше реальности", - призвал Подоляк.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также негативно отреагировали на предложения устроить мирные переговоры Запада и России.

С таким предложением публично выступил глава Минобороны Румынии Василе Дынку.

Война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 227-го дня войны с РФ. Россияне восстановили автомобильное движение по сильно поврежденному взрывом Крымскому мосту, правда, пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону РФ. Выдвинуты версии причин взрыва. Основные из них - работа украинских спецслужб и российская провокация.

На фоне новости о ЧП на мосту российские военные блогеры сообщили о назначении командующим "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина.

Между тем на Донбассе продолжаются атаки российских сил на Бахмут, Бахмутское, Выемку и другие населенные пункты, хотя существенным продвижением войск противника они не сопровождаются.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.