Выход из ситуации вокруг Украины нужно искать дипломатическим путем переговоров.

Об этом заявил в интервью ABC News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"[...]И что должно произойти заключается в том, чтобы обе стороны могли сесть и договориться и найти выход из этого мирным и дипломатическим путем.

Господин Путин не показал никаких сигналов — нулевых, никаких — того, что он готов это сделать", - сказал Кирби.

Таким образом, по его словам, администрация по-прежнему привержена косвенному участию в войне, поддерживая Украину оружием и другой военной помощью.

Напомним, экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нужны переговоры Украины и России, чтобы предотвратить Третью мировую войну.

Однако на днях Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 30 сентября о действиях Украины в ответ на попытку России аннексировать территории Украины, которым констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Также Владимир Зеленский заявлял, что с Россией нельзя договариваться на фоне ее шантажа о применении ядерного оружия, поскольку такие действия приведут к началу Третьей мировой войны. Он пояснил, что нельзя вести диалог с людьми, которые угрожают применить ядерное оружие. При этом все условия его применения, которые озвучивают российские политики, "даже не надо слушать".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, о чем и как непублично ведут переговоры Украина, Россия и Запад.