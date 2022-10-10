МИД Франции, комментируя идею Турции организовать переговоры России и стран Запада по Украине в Стамбуле, заявил, что их условия должны определять украинцы.

"Наша позиция была ясна с самого начала: переговоры о прекращении войны против Украины могут состояться только в то время и на тех условиях, которые определят украинцы", - заявил представитель МИД Франции в ответ на просьбу прокомментировать предложение Турции.

Ранее сообщалось, что Турция хочет организовать переговоры России и ведущих стран Запада (США, Британии, Франции и Германии) по Украине. Председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель говорит, что Анкара принимает усилия, чтобы быть посредником между РФ и Западом, так как президент Реджеп Эрдоган желает снизить напряженность в регионе и достичь решения ряда международных проблем.

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