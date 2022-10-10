Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 10 октября заявил, что США предоставят Украине современные системы ПВО.

Отчет о разговоре опубликовал Белый дом.

"Президент Джозеф Байден сегодня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он выразил осуждение ракетных ударов России по территории Украины, в том числе по Киеву, и соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате этих бессмысленных обстрелов. Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, в том числе передовыми системами противовоздушной обороны. Он также подчеркнул свое постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами, чтобы продолжать возлагать расходы на Россию, привлекать Россию к ответственности за ее военные преступления и злодеяния и оказывать Украине помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь", - сказано в пресс-релизе.

Ранее Зеленский в своем телеграм-канале коротко написал о разговоре с Байденом. По его словам, главной темой обсуждения было ПВО.

Также сегодня Зеленский после утренних массированных обстрелов провел телефонные разговоры с лидерами Евросоюза: канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.