На фоне ракетных ударов по Украине Минобороны ФРГ заявило, что поставит Украине первую из четырех ранее уже обещанных систем ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает оборонное ведомство Германии в Твиттере.

"Недавние ракетные удары России по Киеву и другим городам показывают, насколько важен потенциал противовоздушной обороны для самообороны Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Евросоюз осудил ракетные удары РФ по украинским городам и заявил, что не оставит Украину без военной поддержки.

Сегодня атаке подверглась почти вся Украина.

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