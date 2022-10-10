Германия поставит Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T - Минобороны ФРГ
На фоне ракетных ударов по Украине Минобороны ФРГ заявило, что поставит Украине первую из четырех ранее уже обещанных систем ПВО IRIS-T.
Об этом сообщает оборонное ведомство Германии в Твиттере.
"Недавние ракетные удары России по Киеву и другим городам показывают, насколько важен потенциал противовоздушной обороны для самообороны Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, Евросоюз осудил ракетные удары РФ по украинским городам и заявил, что не оставит Украину без военной поддержки.
Сегодня атаке подверглась почти вся Украина.
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