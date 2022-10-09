Западные СМИ ждут от России подводной войны после истории со взрывами на "Северных потоках" и опасаются, что возможные атаки отрежут поставки газа в Европу и связь между США и Европой.

Об этом пишет, например, издание Politico.

Оно обращает внимание на то, что почти весь мировой интернет-трафик передается по глобальной сети с помощью более чем 400 волоконно-оптических труб, общая протяженность которых составляет 1,3 миллиона километров. Существуют десятки этих кабелей, соединяющих ЕС с Соединенными Штатами - возможно, это самые важные цифровые связи в мире. Они уязвимы, потому что часто располагаются в крайне удаленных районах, легко доступных для подводных лодок или беспилотных подводных аппаратов. Отсутствие регулирующего надзора за тем, как работают эти сети, также затрудняет их защиту компаниями и правительствами. Большинство этих трубопроводов расположены в международных водах.

Кроме того, английские СМИ сообщают об опасениях, что Россия уже заложила мины в определённых местах на океанском дне. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отправил военные корабли в Северное море, чтобы сдержать предполагаемые действия Кремля по нарушению подводных коммуникаций и обследовать важнейшие участки дна.

Министр также попросил военно-морской флот обследовать критически важные трубопроводы и кабели на случай, если Россия уже разместила там дистанционные мины.

Между тем Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, который закладывает основу для введения ограничений цен на нефть, предусмотренного G7. При этом, по данным Reuters, страны ЕС предлагают ввести "динамический коридор цен на газ".

Однако The New York Times пишет, что снижение добычи нефти странами ОПЕК+ подрывает идею "потолка цен" на российскую нефть. Это решение "помогает России получить более высокие цены, чтобы компенсировать резкие скидки, которые она была вынуждена предоставить Китаю и другим странам в обмен на их готовность игнорировать усилия по изоляции страны. Также нефтяные страны "подрывают усилия президента США Джо Байдена по предотвращению повышения цен на бензин в преддверии промежуточных выборов (в Конгресс)".

Ранее "Страна" писала, что Греция и Болгария запустили новый газопровод для снижения зависимости Европы от российского газа.