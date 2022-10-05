Одна из веток "Северного потока - 2" находится в надлежащем техническом состоянии и может поставлять газ в Европу.

Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак в интервью российским телеканалам.

"Как известно, он был достроен, был заполнен техническим газом. Однако, как вы знаете, против данной магистральной инфраструктуры были введены санкции, и этот газопровод не сертифицирован", — сказал Новак.

По его словам, если в ЕС примут решение о необходимости поставок газа по этому газопроводу, Москва такие поставки обеспечит.

Напомним, в конце сентября произошла утечка газа сразу на нескольких ветках газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". "Страна" приводила версии западных СМИ о причинах происшествия. В целом большинство комментариев европейских политиков исходит из того, что это была диверсия.

На днях Служба береговой охраны Швеции сообщила, что утечка газа из газопровода "Северный поток - 2" возобновилась.