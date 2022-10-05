В России считают, что по одной из веток "Северного потока - 2" можно поставлять газ в Европу
Одна из веток "Северного потока - 2" находится в надлежащем техническом состоянии и может поставлять газ в Европу.
Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак в интервью российским телеканалам.
"Как известно, он был достроен, был заполнен техническим газом. Однако, как вы знаете, против данной магистральной инфраструктуры были введены санкции, и этот газопровод не сертифицирован", — сказал Новак.
По его словам, если в ЕС примут решение о необходимости поставок газа по этому газопроводу, Москва такие поставки обеспечит.
Напомним, в конце сентября произошла утечка газа сразу на нескольких ветках газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". "Страна" приводила версии западных СМИ о причинах происшествия. В целом большинство комментариев европейских политиков исходит из того, что это была диверсия.
На днях Служба береговой охраны Швеции сообщила, что утечка газа из газопровода "Северный поток - 2" возобновилась.