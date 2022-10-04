Шведский прокурор, ответственный за расследование утечек из трубопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", заявил, что распорядился закрыть зону вокруг Балтийского моря в связи с предварительным расследованием относительно "вероятной масштабной диверсии".

Об этом сообщает The Associated Press.

"Я понимаю значительный общественный интерес, но мы находимся в начале предварительного расследования, и поэтому я не могу вдаваться в подробности относительно того, какие следственные действия мы применяем", - сказал прокурор Матс Люнгквист.

Кроме этого, береговая охрана Швеции сообщила, что кораблям, водолазам, рыболовным судам и подводным аппаратам, среди прочего, запрещено приближаться к двум истокам возле Швеции ближе, чем на 9,3 километра.

Как писала "Страна", 26 сентября на российских газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" произошли утечки, в результате чего газ попал в Балтийское море у берегов Дании и Швеции.

По данным ООН, взрывы на "Северных потоках" привели к невиданному в истории выбросу метана в атмосферу.

Президент США Джо Байден назвал утечки в "Северных потоках" преднамеренным актом саботажа.