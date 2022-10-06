Страны Евросоюза, включая Польшу, Грецию, Италию, разрабатывают новое предложение по "коридору цен на газ" в ЕС.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Страны предлагают "динамический ценовой коридор" для всех оптовых сделок с газом.

Коридор цен на газ должен быть установлен на гибком и достаточно высоком уровне для привлечения поставок, также он должен позволять сделки выше ценового коридора, если это необходимо для привлечения поставок газа.

Коридор также должен применяться к существующим долгосрочным контрактам на поставку, говорится в проекте предложения стран, с которым ознакомился Reuters.

Напомним, что сегодня Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, который закладывает основу для введения ограничений цен на нефть, предусмотренного G7.

При этом The New York Times пишет, что снижение добычи нефти странами ОПЕК+ подрывает идею "потолка цен" на российскую нефть.

Это решение "помогает России получить более высокие цены, чтобы компенсировать резкие скидки, которые она была вынуждена предоставить Китаю и другим странам в обмен на их готовность игнорировать усилия по изоляции страны.

Также нефтяные страны "подрывают усилия президента Байдена по предотвращению повышения цен на бензин в преддверии промежуточных выборов (в Конгресс)".